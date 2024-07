" Dla wszystkich tych osób, które okazały mi szacunek w czasie meczu, życzę dobrej nocy i dziękuję wam z głębi serca. Do tych, którzy nie okazali mi szacunku, życzę dobrej nocy" - mówiła na gorąco po meczu Serb, przeciągając specjalnie ostatnie wyrazy, naśladując przy tym buczenie ludzi.

Rywalizuje w tourze 20 lat. Znam wszystkie te triki i wiem, jak to działa. Skupiam się na tych, którzy kochają tenis i zapłacili za bilety, aby tu być. Grałem w dużo bardziej wrogo nastawionych miejscach, nie możecie mnie ruszyć

Novak Djoković nie zamierzał się powstrzymywać. Legenda komentuje

Były zawodowy tenisista John McEnroe stanął w obronie utytułowanego gracza, sugerując, że kibice nie doceniają jego zasług w sporcie. Mało tego, wrócił wspomnieniami do czasów, kiedy to on musiał mierzyć się z tego typu reakcjami publiczności na korcie.