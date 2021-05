Novak Djoković, numer jeden męskiego tenisa, nie wytrzymał nerwowo w trakcie meczu z Taylorem Fritzem w drugiej rundzie turnieju ATP w Rzymie, i nakrzyczał na sędziego!

Kiedy Serb przegrał własne podanie, które miało dawać mu już zwycięstwo, zwrócił się do Nacha Forcadella: "Jak długo jeszcze chcesz grać?".

Sędzia odpowiedział, że przed chwilą sprawdził nawierzchnię, na co 34-letni tenisista krzyknął: "Prosiłem cię o to trzy razy, a ty nie sprawdziłeś".



Spotkanie z powodu deszczu zostało w końcu przerwane na trzy godziny przy wyniku 6:3, 5:5 na korzyść Djokovicia, który tłumaczył, że warunki przeszkadzały już trochę wcześniej, bo kiedy uderzał piłkę, to krople deszczu wpadały mu do oczu. Warto w tym momencie przypomnieć, że Serb nosi soczewki kontaktowe.



"To kolejna lekcja"

"To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni raz, kiedy stykam się z takimi warunkami. I mimo wszystko byłem zły i straciłem panowanie nad sobą. To jednak kolejna lekcja - będę chciał wyciągnąć z niej wnioski" - stwierdził Djoković.



Po przerwie, gdy tenisiści wrócili na kort, Serb wygrał dwa gemy i zamknął spotkanie.

Zdjęcie Novak Djoković / PAP/EPA

