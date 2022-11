Novak Djoković najbardziej skrzywdzonym tenisistą sezonu?

- Czuję głęboką satysfakcję i wielką ulgę po tym wszystkim co przeżyłem w tym sezonie. To był rok jak na rollercosterze, coś czego nigdy nie doświadczyłem w swoim życiu - powiedział Serb po zwycięstwie w ATP Finals.

Wydalony z Australii

To jego ulubiony turniej wielkoszlemowy. Wygrał go dziewięć razy. Jechał po 10. zwycięstwo i 21. w Wielkim Szlemie. W Australian Open triumfował jego wielki rywal - Rafael Nadal. To Hiszpan został rekordzistą pod względem zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych, triumfował po raz 21.

Bez 2000 punktów za Wimbledon

Z powodu braku szczepień Djoković nie mógł wystartować jeszcze we wrześniowym US Open i w czterech amerykańskich turniejach rangi Masters 1000.

Ten kadłubowy sezon nie pozwolił 35-letniemu tenisiście na walkę o pozycję numer 1. Został pozbawiony możliwości startu - lub sam się jej pozbawił - w sześciu ważnych imprezach. Na dodatek za triumf w Wimbledonie nie otrzymał 2000 punktów. ATP uznało, że wykluczenie Rosjan i Białorusinów przez All England Lawn Tennis Club było naruszeniem zasad sportowej rywalizacji i zdecydowało się nie zaliczać turnieju do rankingu.

Do zobaczenia w Australii

- Było dużo upadków i wzlotów w tym sezonie dla całej naszej drużyny - mówił trener zwycięzcy z Turynu, Goran Ivanisević. - To wszystko co się działo nie było łatwe dla nas, tym bardziej nie było łatwe dla niego. On chciał grać, po prostu grać. Nie wiadomo było jak się przygotowywać, czy w ogóle się przygotowywać do jakiegoś turnieju, bo mógł w nim nie zagrać. Ten rok spokojnie mógł skończyć na pozycji numer 1 - dodał chorwacki szkoleniowiec.