Novak Djoković może zagrać w US Open. Przełomowa decyzja

We wtorek administracja prezydenta USA Joe Bidena poinformowała, że zniosła wszelkie ograniczenia uniemożliwiające wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych osobom niezaszczepionym przeciw Covid-19. Oznacza to, że w tenisowym US Open, który rozegrany zostanie na przełomie sierpnia i października w Nowym Jorku może zagrać niezaszczepiony Novak Djoković.