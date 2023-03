Serb po raz ostatni wystąpił w USA w 2021 roku, kiedy doszedł do finału US Open w Nowym Jorku. Potem bowiem wprowadzono restrykcje, przez które nie mógł wjechać do tego kraju. Stany Zjednoczone wymagały bowiem, aby obcokrajowcy okazali dowód szczepienia przeciwko COVID-19.