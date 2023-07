A jednak Novak Djoković nie zagra w turnieju ATP w Toronto. Dość niespodziewanie wycofał się z udziału w zawodach, co potwierdził ich organizator. Znany jest powód trudnej decyzji Serba. Potrzebuje więcej czasu na odpoczynek po finale Wimbledonu, zmęczenie dało się we znaki. "Chciałbym podziękować Karlowi Hale'owi, dyrektorowi turnieju, za zrozumienie tej sytuacji" - przekazał. Głos zabrał też wywołany do tablicy Hale. "Będzie nam go brakować, ale..." - zaczął.