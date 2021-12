Organizatorzy ATP Cup poinformowali we wtorek, że 18 z 20 czołowych zawodników świata wystąpi w turnieju, w którym zobaczymy 16 reprezentacji, a Djoković będzie liderem serbskiej kadry. Impreza odbędzie się w dniach 1-9 stycznia.

Na razie "Nole" jeszcze publicznie nie ogłosił, czy będzie bronił tytułu w Australian Open, który rozpoczyna się 17 stycznia, a także nie podał, jaki jest jego status dotyczący szczepienia.



Choć kryteria udziału w ATP Cup są inne niż w Australian Open, to start w tych pierwszych zawodach oznacza, że Serb prawdopodobnie będzie walczył w Melbourne o 21. tytuł wielkoszlemowy, co dałoby mu samodzielnie pierwsze miejsce w liczbie zwycięstw. W tym momencie ma ich 20, tak samo jak Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Rafael Nadal.



Djoković, aby zagrać w Sydney nie będąc zaszczepionym, to rząd stanu Nowa Południowa Walia musiałby wystąpić o specjalne zwolnienie dla niego, a sam tenisista przejść 14-dniową kwarantannę.



Novak Djoković

