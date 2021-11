Djoković miał bardzo udany sezon. Triumfował w trzech z czterech rozgrywanych turniejów wielkoszlemowych (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon), a w ostatnim (US Open) był w finale. Ma już na koncie 20 zwycięstw w imprezach wielkoszlemowych, tyle samo co Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Rafael Nadal.

Serb po raz siódmy zakończył też sezon jako lider rankingu. Pobił tym samym rekord, który do tej pory dzieli z Amerykaninem Pete'em Samprasem.



W Turynie "Nole" trzy mecze grupowe wygrał bez straty seta. Numer jeden męskiego tenisa najpierw pokonał Norwega Caspera Ruuda, potem Rosjanina Andrieja Rublowa, a w piątek rezerwowego Brytyjczyka Norriego.



W pierwszym secie Djoković przełamał rywala dwukrotnie - w pierwszym i piątym gemie. W drugiej partii zrobił to w pierwszym, piątym i siódmym gemie, triumfując po godzinie i sześciu minutach.

Serb z kompletem zwycięstw i bez straty seta wygrał grupę zieloną, wyprzedzając Ruuda, Rublowa, Norriego i Greka Stefanosa Tsitsipasa.



Finały ATP. Gdzie oglądać?

Tenis Wielki sukces debiutanta w finałach ATP! Teraz "Nole" zagra w sobotnim półfinale z Niemcem Alexandrem Zverevem. Początek o 21.00. Wcześniej, bo o 14.00, Rosjanin Daniił Miedwiediem zmierzy się z debiutantem Ruudem. Transmisje w Polsacie Sport Extra.



Grupa zielona:

Novak Djoković (Serbia, 1.) - Cameron Norrie (W. Brytania, 10.) 6:2, 6:1

