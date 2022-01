Tenis Ostra reakcja prezydenta Serbii w sprawie Djokovicia

Anulowana wiza Novaka Djokovicia gwałtownie zmieniła obrót sprawy słynnego tenisisty, który do Australii udał się celem wzięcia udziału w Australian Open. Początkowo kontrowersyjna decyzja o możliwości udziału w turnieju w obliczu domniemanego braku szczepienia wzbudzała wiele protestów, teraz z kolei Serbowie protestują przeciwko decyzji o anulowaniu wizy dla Novaka Djokovicia i możliwej jego deportacji z Australii. Zdaniem miejscowych władz, serbski tenisista nie ma dostatecznych podstaw, aby legitymować się zwolnieniem od szczepienia na Covid-19.

Australian Open. Czy Novak Djoković zagra?

Serbowie protestują w kraju, ale szykują się też do protestów w Australii, gdzie mieszka spora mniejszość bałkańska. Jednocześnie wielu tenisistów wypowiada się krytycznie o Novaku Djokoviciu i jego próbie ominięcia przepisów obowiązujących wokół Australian Open. - Trudno byłoby Novakowi Djokoviciowi zagrać teraz w Australian Open. Zranił wiele osób, rozgniewał Australijczyków. Oni wszyscy są zmęczeni walką z koronawirusem, bostrzeniami i lockdownem, a on próbował je ominąć - mówi cytowana przez Eurosport Barbara Schett. - W tej sytuacji, jeżeliby miał zagrać, musi liczyć się z negatywną reakcją widowni i gwizdami.



Novak Djoković na decyzję ma czekać do poniedziałku. Nie został deportowany już teraz dzięki interwencji swoich prawników.