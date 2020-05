Novak Djoković miał w zeszłym roku powiedzieć swojej rodzinie po przykrej porażce, że rzuca tenis, zdradziła jego żona Jelena.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Djoković trenował nielegalnie. Klub tenisowy przeprosił za udostępnienie mu kortu. Wideo © 2020 Associated Press

Do tego wydarzenia doszło po przegranej Serba z Hiszpanem Robertem Bautistą Agutem w czwartej rundzie turnieju ATP w Miami.

Reklama

"Powiedział mi, że rzuca tenis, naprawdę" - przyznała Jelena.



"Przegrał w Miami. To była przykra porażka. Wtedy zabrał nas wokół siebie i stwierdził, że to koniec. 'Możecie rozmawiać ze sponsorami, bo chcę być wobec nich uczciwy. Nie wiem, czy przerywam granie na sześć miesięcy, rok czy na zawsze'" - mówiła żona Novaka.



Co prawda Djoković zaczął rok 2019 od zwycięstwa w wielkoszlemowym Australian Open, ale potem przyszły niespodziewane porażki w Indian Wells i właśnie Miami.



Na swoje szczęście Serb nie wprowadził zapowiedzi w życie, bo następnie wygrał Wimbledon, a w już w 2020 roku po raz ósmy triumfował w Australian Open i ma na koncie 17 wielkoszlemowych tytułów. Jest też numerem jeden męskiego tenisa.