Novak Djoković bez szans na ATP Finals?

Olgierd Kwiatkowski Tenis

Zwycięzca tegorocznego Wimbledonu Novak Djoković zajmuje dopiero 10. miejsce w klasyfikacji ATP Race to Turin. A to oznacza, że Serb ma małe szanse, by wystąpić w kończących sezon rozgrywkach Masters, w których gra ośmiu najlepszych tenisistów sezonu. Organizatorzy szukają rozwiązania, aby umożliwić start byłemu liderowi rankingu.

Zdjęcie Novak Djoković w półfinale Wimbledonu / KIERAN GALVIN/EPA / PAP