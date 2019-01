Novak Djoković awansował do półfinału turnieju ATP w Dausze

​Lider światowego rankingu tenisistów Serb Novak Djoković wygrał z Gruzinem Nikolozem Basilaszwilim 4:6, 6:3, 6:4 w ćwierćfinale turnieju ATP w Dausze (pula nagród 1,31 mln dolarów).

O awans do finału zagra z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem. W drugim półfinale Czech Tomas Berdych będzie rywalizować z Włochem Marco Cecchinato.

Djoković w minionym sezonie udowodnił, że niektórzy za wcześnie go skreślili. Odrodził się po kryzysie i wywalczył dwa tytuły wielkoszlemowe (triumfował w Wimbledonie i US Open). W maju, po raz pierwszy od prawie 12 lat, wypadł z czołowej dwudziestki, a mimo to 2018 rok zakończył jako lider światowego rankingu.



Wyniki ćwierćfinałów:

Novak Djoković (Serbia, 1) - Nikoloz Basilaszwili (Gruzja, 5) 4:6, 6:3, 6:4



Roberto Bautista-Agut (Hiszpania, 7) - Stan Wawrinka (Szwajcaria) 6:4, 6:4



Tomas Berdych (Czechy) - Pierre-Hugues Herbert (Francja) 6:2, 6:4



Marco Cecchinato (Włochy) - Dusan Lajović (Serbia) 7:6 (7-2), 6:2