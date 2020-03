Novak Djoković apeluje do kibiców, aby zostali w domu

Lider światowego rankingu tenisistów Novak Djoković zaapelował do kibiców, aby jak najwięcej czasu spędzali w domu, co pozwoli szybciej opanować groźną pandemię koronawirusa.

"Proszę, zostań w domu, poddaj się kwarantannie i w ten sposób pomóż lekarzom walczącym na pierwszej linii" - napisał Serb na jednym z portali społecznościowych.

"Spędź czas z rodziną, módl się, rozmyślaj, śpiewaj, tańcz, jedz zdrowo i pisz. Ciesz się małymi rzeczami" - poradził Djoković, dołączając zdjęcie ze swoimi dziećmi i żoną Jeleną.



Wcześniej z podobnym apelem zwrócił się do fanów tenisa Roger Federer.



"Musimy pokonać tego wirusa. Dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest to, żebyśmy pomagali sobie wzajemnie" - powiedział Szwajcar w nagraniu wideo zamieszczonym na Instagramie.



Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie turnieje tenisowe ATP zostały odwołane do 7 czerwca.



Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Globalnie odnotowano już ponad 317 tys. zakażeń oraz ponad 13,6 tys. zgonów.

Zdjęcie Novak Djoković / AFP