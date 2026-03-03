Nominacje dla Świątek, a teraz ogłoszenie ws. Sabalenki. Zostały tygodnie

Laureus World Sports Awards to przyznawane corocznie prestiżowe nagrody, nazywa się je wręcz "sportowymi Oscarami". Projekt rozpoczęto w 1999 roku za sprawą fundacji Laureus Sport for Good. Wspiera ona ponad 160 inicjatyw społecznych w ponad 40 krajach. "Programy te mają na celu wykorzystanie siły sportu do położenia kresu przemocy i dyskryminacji oraz udowodnienie, że sport ma moc zmieniania świata" - czytamy.

Wygranych w poszczególnych kategoriach (łącznie jest ich osiem) wybiera kapituła (Academy) złożona z ponad 60 legend sportu - głosowanie publiczne dla kibiców nie jest przewidziane.

W 2023 i 2024 w szóstce nominowanych do nagrody dla najlepszej sportsmenki była Iga Świątek. To było docenienie wyników z sezonów 2022 i 2023. Rok temu Polkę na liście zastąpiła Aryna Sabalenka. Jej rywalkami były Aitana Bonmati, Sifan Hassan, Faith Kipyegon, Sydney McLaughlin-Levrone i triumfatorka Simone Biles.

Sabalenka może dostać statuetkę Laureus. "Finał" będzie w Madrycie

Z kolei we wtorek dowiedzieliśmy się, że białoruska liderka światowego rankingu znowu otrzymała nominację. Tym razem powalczy o głosy z Melissą Jefferson-Wooden, Katie Ledecky oraz ponownie z Bonmati, McLaughlin-Levrone i Kipyegon.

Z kolei w kategorii powrotu roku statuetkę może otrzymać Amanda Anisimova. To nie koniec wyróżnień dla świata tenisa - najlepszym sportowcem może zostać Carlos Alcaraz lub Jannik Sinner.

O nagrodzie od fundacji może też myśleć amerykańska organizacja Kings County Tennis League, organizująca na Brooklynie zajęcia tenisowe, programy rozwojowe i zawody. Wszystko to oferuje dla dzieci w wieku 5-15 lat, w dodatku za darmo.

Laureaci nagród zostaną ogłoszeni podczas ceremonii, która odbędzie się w poniedziałek 20 kwietnia 2026 r. w Madrycie w Hiszpanii.

Podczas wydarzenia ma zostać upamiętniony zmarły w 2013 r. Nelson Mandela, który na pierwszej gali Laureus w 2000 r. powiedział: "Sport ma moc zmieniania świata. Ma moc inspirowania. Ma moc jednoczenia ludzi w sposób, w jaki nic innego nie potrafi. Przemawia do młodzieży językiem, który rozumieją".

Maj 2024. Aryna Sabalenka i Iga Świątek po finale turnieju w Madrycie AFP

Aryna Sabalenka rozpoczęła rywalizację w World Tennis League 2024 FAYEZ NURELDINE / AFP AFP

Amanda Anisimova TIMOTHY A. CLARY AFP

