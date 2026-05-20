Nokaut w meczu Polki w Roland Garros. Historyczny wyczyn w Paryżu

Kwietniowy turniej WTA 125 w Oeiras pokazał, że Maja Chwalińska - zdrowa i w formie - jest zawodniczką na poziomie pierwszej setki rankingu WTA. W Portugalii ograła dwie tenisistki z TOP 100 - Simona Waltert, która później doszła do drugiej rundy w Madrycie i Rzymie, ugrała zaledwie jednego gema. A Beatriz Haddad Maia, półfinalistka French Open z 2023 roku, zaledwie cztery. Obie zaś przegrały partie 0:6, podobnie jak i Robin Montgomery.

Tamten występ pozwolił 24-latce z Bielska-Białej wskoczyć na 113. miejsce w rankingu WTA - najwyższe w karierze. A jednocześnie jeszcze o te kilkanaście pozycji za niskie, by móc grać w głównych drabinkach Wielkich Szlemów. Te zaś są kluczowe: dają ogromne pieniądze (w Paryżu to równowartość ok. 370 tys. zł. brutto), ale i możliwość szybkiego zbudowania rankingu, w razie sukcesów.

Chwalińska grała już w zasadniczych częściach Wimbledonu (2022, druga runda) i Australian Open (2025, pierwsza runda). W Paryżu jednak nie, choć przecież na mączce czuje się najlepiej i na niej wygrywała najważniejsze swoje turnieje. Próbowała trzy razy, dwukrotnie odpadała w drugiej rundzie kwalifikacji. Do ich finału nie awansowała ani razu.

Taka szansa pojawiła się w środę - w starciu z Carole Monnet, dziś niżej notowaną od naszej zawodniczki. A choć to Francuzka wygrała dwie z ich trzech wcześniejszych potyczek, w tym podczas kwalifikacji Wimbledonu w 2023 roku, to jednak dziś faworytką była nasza zawodniczka.

Ich mecz zorganizowano zaś na potężnym stadionie Suzanne Lenglen, mogącym pomieścić ponad 10 tys. kibiców. W poniedziałek był wypełniony do ostatniego miejsca, gdy Chwalińska grała z Alice Rame, ale wtedy padał deszcze i jedynie tu, pod dachem, mecz się odbywał. Dziś panie mierzyły się już przy słonecznej pogodzie.

Roland Garros. Maja Chwalińska kontra Carole Monnet w drugiej rundzie kwalifikacji

Maja wróciła na drugi co do wielkości obiekt na Stade Roland Garros z przytupem. Było 6:0 na starcie meczu z Alice Rame w poniedziałek, było też i dzisiaj 6:0 z Carole Monnet. To jednak nie ten suchy wynik robił tak wielkie wrażenie, ale styl, jaki prezentowała reprezentantka Polski. Niby rywalizacja trwała 22 minuty, ale nie było w niej choćby jednego zaciętego gema, granego na przewagi.

Chwalińska dominowała od początku, Monnet kompletnie nie radziła sobie z jej różnorodnymi akcjami. Polka nie gra mocno, ale ma kłopot wtedy, gdy po drugiej stronie siatki stają zawodniczki agresywne, potężnie returnujące. 24-latka z Francji taką zaś nie jest.

Maja Chwalińska w Paryżu. Roland Garros 2026

Zawodniczka BKT Advantage szybko zdobyła ogromną przewagę. W piątym gemie Polka popełniła pierwszy niewymuszony błąd, bekhend zatrzymał się w połowie siatki. To było jednocześnie pierwsze rozdanie, w którym Monnet ugrała dwa punkty. Ale nie gema, bo Maja zakończyła go dwoma kapitalnymi lobami, w ostatnie centymetry kortu.

Po 22 minutach było już 6:0, poirytowana Monnet wzięła ręcznik i ruszyła w kierunku szatni. Bajgiel przed swoimi kibicami musiał na pewno mocno boleć.

Te kilka minut odpoczynku coś dało tenisistce z Francji, bo już na starcie partii zdołała przełamać Polkę. A później w swoim gemie prowadziła 30-0. Częściej ruszała do siatki, potrafiła w takich akcjach zaskakiwać Polkę.

A później wszystko wróciło do "normy" z pierwszego seta. Znów Maja dominowała, choć może nie miała już tak gigantycznej przewagi jak w pierwszej części meczu.

Carole Monnet

Przy stanie 6:0, 4:1 i 30-0 dla Polki, przy serwisie Carole, Chwalińska zagrała na forhendową stronę Monnet, choć ta ruszała już w drugim kierunku. Zawodniczka z Francji chciała jeszcze odbić piłkę, ale wykręciła lewą nogę w kostce - i upadła na mączkę. Pokazała kciukiem, że wszystko jest OK, ale gdy podeszła na ławkę, by się wytrzeć, czuła już narastający ból. I od razu poprosiła o pomoc medyczną.

Zdołała jeszcze wrócić do gry, ale to spotkanie nie potrwało już długo. Choć i tak Monnet walczyła dzielnie, chyba nawet lepiej, niż można się było spodziewać. Uderzała mocno forhendem, ryzykownie, ale i skutecznie. Wywalczyła nawet dwa break pointy na 2:5. Ale i tak skończyło się na 6:0, 6:1.

O główną drabinkę Rolanda Garrosa Chwalińska zagra w czwartek z lepszą z pary Irina-Camelia Begu - Suzan Lamens.

Carole Monnet

Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału WTA 125 w Antalyi





