Nokaut w 59 minut. Ekspresowy mecz Magdy Linette z amerykańską gwiazdą

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu 1/8 finału WTA 500 w Charleston nasza reprezentantka mogła uznać swój występ na amerykańskiej mączce do udanych. Po raz pierwszy od sześciu miesięcy Magda Linette odniosła dwa zwycięstwa z rzędu w singlu. Najpierw w pewnym stylu wygrała z Petrą Martić, a w kolejnej rundzie pokonała półfinalistkę tegorocznego Australian Open - Dajanę Jastremską, mimo że przegrała pierwszego seta 0:6 .

W meczu o awans do ćwierćfinału na poznaniankę czekało jednak poważne wyzwanie w postaci starcia z turniejową "1" - Jessiką Pegulą. Obie zawodniczki przyjaźnią się ze sobą , czego najlepszym dowodem jest zdjęcie, które pojawiło się kilka dni temu w mediach społecznościowych. Polka i Amerykanka brylowały wspólnie podczas jednego z eventów.

Wiatr nie przeszkadzał Peguli. Nasza tenisistka kompletnie bezradna

Na korcie nie było jednak mowy o taryfie ulgowej. Chociaż Magda pewnie wygrała swojego pierwszego gema dzięki kilku błędom Jessiki, to później rywalka wyraźnie się rozkręciła i zaczęła dyktować warunki na korcie. Nie przeszkadzał jej nawet wiatr, który teoretycznie powinien mocno uprzykrzać życie tenisistkom. Pegula szybko dostosowała się jednak do panujących warunków i brylowała, spychając naszą zawodniczkę do głębokiej defensywy.