Zanim rozpoczną się zmagania w wielkoszlemowym Australian Open, czekają nas rozstrzygnięcia w innych, mniej prestiżowych turniejach rozgrywanych w Australii. W najlepsze trwa turniej WTA 500 w Adelajdzie, część zawodniczek rywalizuje też w Hobart (WTA 250) i to właśnie tam oglądaliśmy w akcji dwie Polki. Jako pierwsza awans do drugiej rundy wywalczyła Magdalena Fręch, która jednak następnie wycofała się z rozgrywek.

Swój mecz we wtorek miała rozegrać Magda Linette, ale jej spotkanie z Oksaną Sielechmietjewą przełożono z powodu opadów deszczu. Poznanianka do akcji wkroczyła w nocy z wtorku na środę czasu polskiego i nie bez problemów, bo Rosjanka "urwała" jej drugiego seta, ale wygrała spotkanie (6:3, 1:6, 6:1), pieczętując awans do drugiej rundy. W tej zagra z Xinyu Wang.

Poznaliśmy też kolejne rozstrzygnięcia w części drabinki, w której znajduje się Linette. Jeśli Polka wygra swój mecz z Chinką, na jej drodze do półfinału stanie triumfatorka meczu Ivy Jovic z Renatą Zarazuą. W tym starciu doszło do tenisowego nokautu.

WTA Hobart. Demolka w meczu Iva Jovic - Renata Zarazua

Faworytką tego meczu była rozstawiona z "3" Jovic, która plasuje się na 30 miejscu w rankingu WTA. Jej rywalka z kolei jest 84. w światowym zestawieniu, w Hobart najpierw musiała przedzierać się przez kwalifikacje, a następnie w pierwszej rundzie rozegrać mecz z Hailey Baptiste. Pokonała Amerykankę po trzysetowym boju i tak w starciu o ćwierćfinał trafiła na jej rywalkę, która turniej rozpoczęła od zdeklasowania Janice Tjen (6:0, 6:1).

18-letnia Jovic zmagania w Hobart rozpoczęła od mocnego uderzenia, bo tak należy określić to, co działo się w meczu z Tjen, w starciu z Zarazuą nie zamierzała spuszczać z tonu. Rozpoczęła od obrony podania, następnie przełamała rywalkę i z przewagą przełamania kontrolowała wydarzenia na korcie. Przewagę podwyższyła po szóstym gemie, prowadziła już 5:1. Wówczas napotkała pierwsze poważne problemy, Zarazua świetnie weszła w gema, miała dwa break pointy. Amerykanka wyszła jednak z opresji, najpierw doprowadziła do równowagi, później do piłek setowych. Wykorzystała trzecią z nich i wygrała partię 6:1.

Meksykanka w drugim secie nie była już w stanie zagrozić Jovic tak, jak pod koniec pierwszej odsłony rywalizacji. Znowu dała się przełamać, z kolei przy stanie 1:3 ponownie znalazła się w opałach. Wybroniła trzy break pointy ale przy czwartym już skapitulowała. Na "otarcie łez" wybroniła swoje kolejne podanie, jednak przy serwisach rywalki była bezradna, w dwóch ostatnich gemach serwisowych Amerykanki nie zdobyła nawet punktu. Finalnie Jovic triumfowała 6:2, w całym meczu 2:0 (6:1, 6:2) i po 72 minutach zameldowała się w ćwierćfinale turnieju.

Jeśli Magda Linette wygra swój mecz drugiej rundy, w Hobart po raz drugi w karierze zmierzy się z Jovic. Polka i Amerykanka wcześniej spotkały się w pierwszej rundzie rozgrywanego w 2024 roku US Open, wówczas Jovic wygrała 6:4, 6:3.

Alicja Rosolska i Łukasz Kubot: Świetny występ, Zieliński z Kawą stworzyli znakomity duet. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iva Jovic Ulises Ruiz AFP

Renata Zarazua Patrick HAMILTON AFP

Renata Zarazua LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP