Nocny triumf w Kalifornii, Polka lepsza od finalistki Wimbledonu. Przepaść w rankingu

Dwa lata temu 17-letnia Lincer spróbowała swoich sił w juniorskim Wimbledonie. W deblu odpadła w drugiej rundzie, w singlu zaś - w trzeciej. Lepsza okazała się utalentowana Kanadyjka Victoria Mboko, która w tym roku zdołała wejść już nawet do grona 300 najlepszych tenisistek świata. I co ważne, wspólnie ze swoją rodaczką Kaylą Cross Mboko dotarła do finału debla, już po raz drugi w tamtym roku, po Australian Open. Przegrały go jednak z duetem Rose Marie Nijkamp/Angella Okutoyi.