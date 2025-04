Nocny thriller Polki, zagra o największy tytuł w karierze. Rewelacja turnieju WTA ograna

Prawie sześć lat czekała Katarzyna Kawa na to, by ponownie zameldować się w półfinale singla w głównym cyklu kobiecych rozgrywek. Polka przeszła długą i krętą drogę do najlepszej "4" WTA 250 w Bogocie. Łącznie spędziła prawie 14 godzin w pięciu spotkaniach. A to dlatego, że musiała przedzierać się do docelowej rywalizacji przez eliminacje. W głównym turnieju pokonywała kolejno: Valentinę Mediorreal Arias, Laurę Pigossi i rozstawioną z "1" - Marie Bouzkovą. Zwycięstwo 32-latki w potyczce z Czeszką było absolutnie sensacyjne - tym bardziej, że musiała odrabiać stratę seta. Zawodniczka urodzona w Krynicy-Zdroju po raz kolejny pokazała jednak ogromny charakter i wolę walki. Reklama

Przeciwniczką naszej reprezentantki w półfinale okazała się rewelacja turnieju - Julieta Pareja. 16-latka, notowana na 550. miejscu w rankingu WTA, pisała niesamowitą historię w Bogocie. Ona również musiała przedzierać się przez eliminacje, do których otrzymała dziką kartę. Nie bez przyczyny, bo chociaż posiada amerykańskie obywatelstwo, to ma też kolumbijskie korzenie od strony taty. Dzięki temu mogła też liczyć na wsparcie lokalnych kibiców. Na drodze do najlepszej "4" nie straciła choćby jednego seta. Szykował się zatem arcyciekawy pojedynek, gdzie trudno było wskazać wyraźną faworytkę. Obie stanęły przed gigantyczną szansą.

Początkowo mecz z udziałem Kawy i Pareji miał się rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu pierwszego półfinału. Camila Osorio wywalczyła awans do decydującego starcia tuż po godz. 20:30 czasu polskiego. Chwilę po jej pojedynku wstrzymano rywalizację ze względu nad burzę, która zmierzała nad korty w Bogocie. Później nastały solidne opady deszczu. Organizatorzy co jakiś czas przesuwali start kolejnej batalii. W końcu, po ponad pięciogodzinnej przerwie, Katarzyna i Julieta mogły pojawił się na obiekcie, by walczyć o miano przeciwniczki reprezentantki Kolumbii w niedzielnym finale. Reklama

Pojedynek od samego początku był bardzo wyrównany. Kawa wywalczyła sobie przełamanie na "dzień dobry", ale po chwili Pareja odrobiła stratę, wracając ze stanu 0-30 przy podaniu naszej reprezentantki. Amerykanka próbowała grać odważnie i w następnych minutach miała w sumie trzy okazje na 3:1. Polka zdołała wyjść z opresji, a następnie sama mogła przełamać 16-latkę. Tym razem Julieta obroniła dwa break pointy i po gemie na przewagi powróciła na prowadzenie.

Z każdą chwilą zbliżaliśmy się do kluczowych fragmentów seta, emocje tylko i wyłącznie rosły. W trakcie ósmego rozdania 550. rakieta świata wypracowała sobie w sumie dwie szanse na 5:3, ale Katarzyna oddaliła zagrożenie i doprowadziła do wyrównania. Dziewiąty gem przyniósł prawdziwy maraton. Żadna z tenisistek przez długi czas nie mogła przechylić szali na swoją korzyść. Rozstrzygnięcie zapadło dopiero po ósmej równowadze. Przy szóstym break poicie dla Kawy, rywalka zagrała w siatkę i zrobiło się 5:4 dla Kawy. Po chwili Polka serwowała po zwycięstwo w partii. Reklama

16-latka nie zamierzała się jednak poddawać. Naciskała i wywalczyła sobie break pointa. Katarzyna obroniła go w kapitalnym stylu, uderzeniem kończącym z bekhendu po linii. Potem pojawiła się druga okazja dla Pareji i tym razem to Amerykanka okazała się sprytniejsza. Po ponad godzinie gry na tablicy wyników mieliśmy rezultat 5:5. W trakcie jedenastego rozdania to Julieta jako pierwsza miała szansę na dorzucenie szóstego "oczka". Polka doprowadziła do równowagi, a potem generowała sobie break pointy. Przy jednym z nich doczekała się błędu po stronie przeciwniczki i ponownie dostała możliwość zamykania seta przy własnym podaniu. Tym razem udało się ją wykorzystać. 32-latka nie straciła ani jednego punktu i triumfowała w premierowej odsłonie 7:5 po 77 minutach gry.

Po zakończonej partii zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała poprosiła o przerwę medyczną. Po konsultacji z fizjo została ona udzielona poza kortem. Po kilku minutach nasza reprezentantka ponownie zameldowała się na arenie i rozpoczęła seta najlepiej, jak tylko mogła, od przełamania serwisu rywalki. Pareja próbowała natychmiast odrobić stratę, ale od stanu 15-30 punkty wędrowały na konto naszej tenisistki. Dzięki temu Kawa potwierdziła przewagę breaka i wyszła na 2:0. Sytuacja 16-latki robiła się coraz mniej komfortowa. Popełniała coraz więcej błędów, a Polka doskonale to wykorzystywała. Następny fragment przyniósł kolejne przełamanie dla Katarzyny. Zrobiło się już 3:0 z podwójnym breakiem. Reklama

W trakcie kolejnego rozdania wydawało się, że Kawa jest na dobrej drodze, by prowadzić z przewagą czterech "oczek", ale od stanu 30-0 nie zdobyła ani jednego punktu. Na koniec popełniła w dodatku podwójny błąd serwisowy - jakby dotarło do niej, że znajduje się już tak blisko sukcesu. Nagle momentum przeszło na stronę rywalki. 16-latka ponownie złapała wiatr w żagle, a Polka nieco spuściła z tonu, zaczęła popełniać więcej błędów.

Na szczęście w szóstym gemie Katarzyna zdołała odpowiedzieć na niekorzystną passę i powróciła do dwóch "oczek" przewagi. Kolejne rozdanie okazało się kluczowe dla losów całej rywalizacji. Obie miały swoją szansę, ale to Polka wykorzystała drugiego break pointa i przy stanie 5:2 mogła zamykać pojedynek. Poradziła sobie z tym zadaniem bez większego problemu. Utrzymała podanie do 15 i już za pierwszym meczbolem zagwarantowała sobie miejsce w finale, triumfując 7:5, 6:2. Już w tym momencie Kawa zameldowała się na 156. miejscu w rankingu LIVE. Ewentualne zwycięstwo w decydującym starciu z Camilą Osorio pozwoliłoby na awans do TOP 130. Początek spotkania nie przed godz. 19:00 czasu polskiego. Reklama

