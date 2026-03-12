Nocny bój Świątek z Ostapenko. 1:6 na koniec, a później afera. Trener ujawnia prawdę

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Były trener Coco Gauff Brad Gilbert w podcaście "The Big T" ujawnił, co wydarzyło się po meczu Jeleny Ostapenko z Igą Świątek na US Open w 2023 roku. Prawda może okazać się interesująca. Szkoleniowiec wprost powiedział, że "pociągnął za sznurki", aby przenieść następne starcie Łotyszki z Coco Gauff na godzinę niekorzystną dla rywalki Amerykanki. - Widzisz, właśnie w takich momentach, trzeba od czasu do czasu pociągnąć za parę sznurków, żeby coś załatwić - odparł.

Jelena Ostapenko / Iga Świątek
Jelena Ostapenko to potencjalna rywalka Igi Świątek w ćwierćfinale WTA 500 w StuttgarcieNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Bertrand GUAY / AFPAFP

W czwartej rundzie, czyli tuż przed ćwierćfinałami, US Open 2023 Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Ostapenko.

Czujni fani polskiej tenisistki domyślają się więc, że w ćwierćfinale ostatecznie zameldowała się Łotyszka. Polka bowiem do tej pory nie zdołała pokonać jej na korcie.

Warto wspomnieć, że po porażce w 4. rundzie z Jeleną Ostapenko Iga Świątek straciła 1. miejsce rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki.

Dzień później Jelena Ostapenko miała grać ćwierćfinał przeciwko Coco Gauff. Jako że jej mecz z Igą Świątek zakończył się w nocy czasu lokalnego, poszła spać ok. 5:00 rano.

Łotyszka miała więc nadzieję, że jej pojedynek z Amerykanką odbędzie się wieczorem, aby miała czas na regenerację. Tak się jednak nie stało. Spotkanie zostało rozegrane w godzinach popołudniowych.

Po meczu Jelena Ostapenko nie kryła swojego rozczarowania.

- Myślę, że naprawdę trudno jest zregenerować się po tych nocnych meczach, ponieważ po pokonaniu nr 1 na świecie poszłam spać o 5:00 rano i mimo że śpi się przez, nie wiem, może siedem, osiem godzin, to zupełnie nie można się zregenerować - mówiła Ostapenko.

- Kiedy zapytałam dzień wcześniej, byłam prawie pewna, że zagram w sesji wieczornej, ponieważ tak mi powiedzieli - skarżyła się Łotyszka. Jej pojedynek z Gauff zaczął się o godzinie 12:00. Kiedy zobaczyła, że gra pierwszy mecz w harmonogramie, bardzo się zaskoczyła.

Świątek przestaje być numerem jeden. Niebywałe, czego wcześniej dokonała

Ostapenko miała pretensje po meczu z Gauff. Trener Amerykanki po latach przyznał, co się stało

Od tamtych wydarzeń minęły ponad 2 lata. Gauff ostatecznie wygrała tamtą odsłonę US Open, a teraz jej ówczesny trener Brad Gilbert ujawnił, że miał wpływ na decyzję o przełożeniu meczu jej podopiecznej z Ostapenko.

- Tak. Zamieniłem się z nocnej sesji, aby rozegrać to o 12:00 w dzień. Widzisz, właśnie w takich momentach, wiesz, trzeba, od czasu do czasu, pociągnąć za parę sznurków, żeby coś załatwić - przyznał Gilbert.

Jak widać, Jelena Ostapenko miała podstawy ku temu, aby czuć się pokrzywdzona, a także zaskoczona harmonogramem, jaki zobaczyła pewnego wrześniowego poranka w Stanach Zjednoczonych. Został on bowiem w pewnym sensie zmanipulowany przez ówczesnego trenera jej ćwierćfinałowej rywalki.

Coco Gauff po meczu w czwartej rundzie Australian Open z Jeleną Ostapenko, dwa lata temu
Coco Gauff po meczu w czwartej rundzie Australian Open z Jeleną Ostapenko, dwa lata temuWilliam WestAFP
Jelenie Ostapenko w meczu z Barborą Krejcikovą puściły nerwy
Jelenie Ostapenko w meczu z Barborą Krejcikovą puściły nerwyGLYN KIRK / AFPAFP
Jelena Ostapenko musi poczekać na swój mecz do niedzieli, Iga Świątek już go ma za sobą
Jelena Ostapenko musi poczekać na swój mecz do niedzieli, Iga Świątek już go ma za sobąOSCAR DEL POZO / PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFPAFP
