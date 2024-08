Nocne męczarnie Coco Gauff, Amerykanka nie dowierzała. "Polski" akcent w roli głównej

Tegoroczny US Open wiąże się z podwójnym bagażem dla Coco Gauff. Z jednej strony broni tytułu zdobytego w ubiegłym sezonie, z drugiej - walczy o utrzymanie pozycji w TOP 3 rankingu WTA. Amerykanka nie imponowała formą w ostatnich tygodniach, szybko pożegnała się m.in. ze zmaganiami w Cincinnati. To pogłębiało wątpliwości co do dyspozycji 20-latki.