Nocne czystki na drodze Igi Świątek. Gwiazda z czołówki przegrała z 131. tenisistką świata

Do grona wyeliminowanych zawodniczek dołączyła również Ons Jabeur. Tunezyjka notuje ostatnio wyraźny spadek formy i potwierdziło się to także w Indian Wells. W meczu drugiej rundy zmagań w Kalifornii przyszło jej rywalizować z Katie Volynets. Amerykanka już w pierwszym spotkaniu sprawiła niespodziankę, pokonując Mirrę Andriejewą . Teraz 131. tenisistka świata pokusiła się o coś jeszcze większego, czyli zwycięstwo z tenisistką czołowej "10" rankingu WTA.

Pojedynek o awans do 1/16 finału rozpoczął się lepiej z perspektywy Tunezyjki, która objęła prowadzenie 4:2. Ostatnie cztery gemy pierwszej partii powędrowały jednak na konto Volynets i to Amerykanka triumfowała w premierowym secie 6:4. W drugiej partii obie konsekwentnie utrzymywały swoje podania, aż do stanu 3:3. W siódmym gemie, zwanym lacostowskim, zawodniczka spoza czołowej setki rankingu wywalczyła kluczowe przełamanie.