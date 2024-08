Nocna sensacja w Nowym Jorku, porażka mistrzyni. Świątek traci kolejną rywalkę

Podczas WTA 500 w Waszyngtonie odpadła na etapie ćwierćfinału po zaciętej walce z późniejszą triumfatorką rozgrywek - Paulą Badosą. Później niespodziewanie zniknęła na kilka tygodni. Z racji tego, że nie otrzymała miejsca w głównej drabince w Toronto i Cincinnati, zdecydowała się na powrót do Londynu i spokojne przygotowania do rywalizacji w Nowym Jorku , gdzie przed trzema laty okazała się najlepsza.

W pierwszej rundzie US Open trafiła na inną wielkoszlemową mistrzynię - Sofię Kenin. Amerykanka znajdowała się ostatnio pod formą, mocno rozczarowywała swoimi występami w tym sezonie. Aktualnie plasuje się na 54. miejscu w rankingu WTA, ale wkrótce ma do obrony mnóstwo punktów. Jeśli tego nie uczyni, może wypaść nawet z TOP 100 . W starciu z triumfatorką nowojorskiego Szlema z 2021 roku niespodziewanie pokazała jednak formę, jakiej dawno nie dało się u niej dostrzec.

Raducanu wyeliminowana z US Open. Kenin górą w starciu wielkoszlemowych mistrzyń

Na starcie drugiej odsłony Emma zdołała przełamać rywalkę, ale ta po chwili odrobiła stratę. Zaczęła się walka o przodownictwo na korcie. I w końcu Brytyjka doczekała się lepszego fragmentu spotkania . Po breaku w piątym gemie zaczęła budować przewagę. Na koniec jeszcze raz dobrała się do serwisu rywalki i ostatecznie wygrała seta 6:3, dzięki czemu przedłużyła emocje w batalii o drugą rundę US Open.

W decydującej odsłonie meczu obejrzeliśmy tylko jedno przełamanie. Zanim ono nastąpiło, najpierw Raducanu miała break pointa na 2:0. Nie wykorzystała go i później nie doczekała się już kolejnej okazji. Swoje szanse dostała za to Kenin - i to aż trzy. Przy drugiej dopięła swego, a po chwili wyszła na 4:2. Wywalczoną przewagę utrzymała już do końca meczu i sprawiła sensację, pokonując mistrzynię turnieju sprzed trzech lat 6:1, 3:6, 6:4. Dla Emmy to kolejny nieudany występ w Nowym Jorku - od czasu triumfu nie wygrała w amerykańskim Szlemie żadnego spotkania.