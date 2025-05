Rzadko się zdarza, by wielkoszlemowe mistrzyni Wielkich Szlemów w grze pojedynczej musiały walczyć w kwalifikacjach, a tak jest w przypadku Bianki Andreescu. Dziś najlepsze tenisistki albo odpoczywają i zbierają siły przed startem zmagań w Paryżu ( Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Iga Świątek, Jasmine Paolini ), albo szukają jeszcze okazji do gry w Strasburgu ( Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Paula Badosa ).

Bianca Andreescu nie mogła sobie jednak na to pozwolić, nie dostała dzikiej karty do rywalizacji na obiektach w Paryżu. I choć po sporych perturbacjach zdrowotnych w ostatnim miesiącu puka już do czołowej setki rankingu WTA, to jednak do miejsce w głównej drabince trochę jej zabrakło. I po raz pierwszy od 2018 roku musi w stolicy Francji przebijać się przez trzystopniowe kwalifikacje. Wtedy poległa w decydującym etapie, a 15 miesięcy później wygrała już US Open i została czwartą zawodniczką rankingu WTA.