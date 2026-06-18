Niezwykłe spotkanie gwiazd polskiego sportu podczas Enea Poznań Open

Inspirująca rola sportu, przejście z kategorii juniora do seniora, rozmowy o wartościach i doświadczeniu w sporcie, ale także wypalenie w sporcie - te tematy okazały się niezwykle ciekawym obszarem do dyskusji, wymiany doświadczeń, ale i do inspiracji oraz porad dla sportowców, trenerów oraz rodziców, czyli uczestników Strefy Równowagi Mentalnej. Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu, obecnie prezes Polskiego Związku Pływackiego zwróciła się do tych ostatnich.

- Rodzic jest bardzo ważną częścią życia i rozwoju młodego człowieka. Jest często pierwszą osobą, która "pcha" dziecko do sportu. To on namawia do aktywności, zawozi na zajęcia, motywuje. Ale często jest tak, że rodzic spełnia swoje niespełnione ambicje, a one nie są odpowiednim motywatorem do tego, aby to dziecko stawało się coraz lepsze. Dlatego chciałam rodzicom wskazać, uczulić ich na to, gdzie są te granice roli rodzica w sporcie. Ja, kiedy miałam 15 lat zabroniłam rodzicom przychodzenia na zawody, w których startowałam. Bo chciałam być wolna od ich oczekiwań, od swego rodzaju presji. Rodzic ma oczywiście wspierać, pomagać, był dostępny, przytulić, ale nie oceniać, bo od oceny jest trener. Rodzic może wysłuchać, może mieć swoje zdanie, ale nie może mówić dziecku, jeśli to zdanie jest sprzeczne z opinią trenera. Bo dziecko będzie w konflikcie, będzie rozdarte. Musimy pamiętać, że w drodze do sukcesu najważniejsze jest dziecko - powiedziała Otylia Jędrzejczak.

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Na bardzo szczere wyznania zdecydowała się Anna Kiełbasińska. Znakomita sprinterka opowiedziała m.in. o swojej chorobie, o stanach załamania, ale przyznała też, że właśnie kryzysy najbardziej w swojej sportowej drodze ją zbudowały.

O oczekiwaniu na porażkę i przygotowaniu się na pierwszy przegrany mecz od 12 lat opowiedziała Natalia Partyka. Z uwagą słuchała też jednak innych historii. - Wzięłam aktywnie udział w dwóch panelach dyskusyjnych, reszcie się przysłuchiwałam i głowa mi paruje. Dlatego bardzo się cieszę, że tu mogłam być. Usłyszałam mnóstwa historii, wskazówek, które pewnie przez kilka dni będę teraz "trawić" przez jakiś czas, będzie to we mnie pracowało. Ale wspaniałe jest usłyszeć perspektywę innych sportowców, to, że też mierzyli się z kryzysami. Uprawiamy różne dyscypliny sportu, ale mamy podobne przeżycia, wiele nas łączy - mówiła.

W jednym z paneli udział wziął Tomasz Kryk. Były trener reprezentacji Polski kajakarek, którą doprowadził do pięciu medali olimpijskich opowiedział m.in. o stanach depresyjnych, o próbach ucieczki i szukaniu pomocy w kryzysie. - Opowiedziałem m.in. o swoich słabościach. O tych, które mnie i moje zawodniczki budowały, ale też o tych, które przeszkadzały nam w drodze do sukcesu, do medali olimpijskich. Zrobiłem to, bo to jest bardzo ważne, ale nie jest to proste. Kształcenie mistrza świata czy medalisty olimpijskiego, który oprócz kariery ma też życie rodzinne jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym wyzwaniem dla trenerów. Trener staje się często na zgrupowaniach lekarzem pierwszego kontaktu, mentorem, czasami nawet psychologiem. Trzeba więc być holistycznie wykształconym, żeby temu podołać, A do tego dochodzi wielka presja, więc taka wiedza, posłuchanie innych są bezcenne - stwierdził.

Inspirujące okazały się także historie opowiedziane przez Natalię Madaj-Smolińską, Jana Szymańskiego, Daniela Michalskiego czy Macieja Lepiato.

Strefa Równowagi Mentalnej podczas Enea Poznań została zorganizowana przy współpracy z Fundacją Sportu Pozytywnego.





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