Kilkanaście lat temu to właśnie o Marii Szarapowej było właściwie najgłośniej w całym kobiecym tenisie. Nie dość, że Rosjanka prezentowała tenis na najwyższym poziomie, to w dodatku dzięki urodzie także przyciągała uwagę fotoreporterów , mediów, wreszcie milionów kibiców na całym świecie.

Maria Szarapowa: Ojciec naciskał i był twardy, ale...

Mój ojciec miał duży wpływ na sport, do pewnego stopnia mnie naciskał i był twardy. A przy tym bardzo sprawiedliwy. Z kolei mama angażowała się w moją edukację, rozwój kulturalny i korzystała z każdej nadarzającej się okazji, nawet jeśli to było w Sarasocie na Florydzie, żeby zabierać mnie na balet

Mama Marii Szarapowej wpajała córce ważne wartości. "Nie obchodziło jej, czy..."

- Może nie było to (balet - przyp.) wtedy najlepsze, ale mama pokazała mi różne rzeczy w życiu , które nie były tylko związane z uderzaniem piłki tenisowej. To był jeden z największych prezentów dla mnie, ponieważ nie obchodziło jej, czy będę numerem jeden czy 300. na świecie . Chciała, żebym pozostała osobą ciekawą świata i zachowała pokorę - kontynuowała Szarapowa.

Rodzicielka byłej tenisistki także przygotowywała ją na szum medialny, zachęcając by przykładała do niego odpowiednią miarę. - Mówiła: "Nie wierz w to i ciężko pracuj, a owoce twojej pracy w końcu zaczną się pojawiać w różnych postaciach. I nie chodzi tu o bycie numerem jeden na świecie".