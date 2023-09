Niezwykłe osiągnięcie Czeszki! Dokonała tego jako jedna z nielicznych

W nocy polskiego czasu zakończył się turniej WTA 500 w San Diego. Zmagania w Kalifornii dobrze kojarzą się polskim kibicom. To tam swój ostatni triumf w ubiegłym sezonie świętowała Iga Świątek. W tym roku Polki zabrakło na starcie, gdyż zmienił się termin zawodów z października na połowę września, tuż po zakończonym US Open. Mimo nieobecności naszej reprezentantki działo się jednak sporo. Ogromne powody do radości miała jedna z najgroźniejszych rywalek Polki - Barbora Krejcikova.