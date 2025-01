Niezwykłe 6:0, 6:0 w meczu 62-letniej tenisistki. Tuż po pojedynku Polki

Różne historie towarzyszą zawodowym turniejom, ale czegoś takiego tenisowy świat chyba jeszcze nie widział. Do zmagań w zawodach ITF W35 w Nairobi przystąpiła... 62-letnia Mary Wachira. W singlu swoje spotkanie w eliminacjach z Amerykanką Mią Edwards oddała walkowerem, bo... to jej deblowa partnerka. Do debla już jednak przystąpiła, gdy na korcie obok swój mecz kończyła Monika Stankiewicz. Kenijsko-amerykańska para nie zdołała jednak wygrać ani jednego gema. Rywalki miały 18 i 24 lata.