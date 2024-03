Niewygodna kwestia, Aryna Sabalenka zaskoczona. Musiała się tłumaczyć. "Nie chcę być fałszywa"

Associated Press / © 2023 Associated Press

Emma Navarro - Aryna Sabalenka. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Kibice nie rozumieją Sabalenki? Białorusinka musiała się tłumaczyć

Po meczu z Navarro Sabalenka na konferencji prasowej została zapytana o swoje niedawne zachowanie, również ze spotkania z dziennikarzami, podczas którego zachowywała się, mówiąc dyplomatycznie, nietypowo. Nie dość, że przeklinała, to jeszcze wywołało to u niej napady śmiechu, a na koniec stwierdziła, że "ktoś musi grać głupka" i jej ta rola bardzo odpowiada . Dla jednych było to wszystko urocze, inni poczuli się tym zniesmaczeni.

Po meczu z Navarro, pozytywnie do niej nastawiony dziennikarz, próbował dopytywać, czy czuje się niezrozumiana i czy nie uważa, że kibice nie widzą w jej zachowaniu błyskotliwego, uroczego poczucia humoru. Białorusinka najpierw uznała, że pytanie dotyczy tego, czy jest lubiana, co wywołało lekką konsternację. Potem odniosła się do tego, jak jest odbierana przez kibiców i jak sama do tego podchodzi.