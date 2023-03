Mecz drugiej drugiej rundy turnieju ATP w Dubaju, w którym zmierzyli się Andriej Rublow oraz Alejandro Davidovich Fokina miał niesamowity przebieg. Gdy wydawało się, że Hiszpan pewnie pokona rywala, mając pięć piłek meczowych w drugim secie doszło do nagłego zwrotu akcji. Rosjanin wybronił się z piekielnie trudnej sytuacji i ostatecznie to on awansował do kolejnej rundy.