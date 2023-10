Nie ma jednak wątpliwości, że takie zachowania nie mają nic wspólnego z szeroko pojętą kulturą tenisową. Mówi się bowiem, że tenis jest sportem dżentelmenów. Niszczenie swojej rakiety z pewnością nie należy do zachowań dżentelmeńskich. Danił lubi też czasem znaleźć sobie wroga na trybunach, trochę w stylu tego, co często w swoich meczach praktykuje Novak Djoković .

Skandaliczne zachowanie Miedwiediewa. Co to było?!

Warto przypomnieć jedną z sytuacji, która miała miejsce na tegorocznym US Open. Rosjanin zwrócił się do dwóch kobiet na trybunach w bardzo nieprzyzwoitych słowach. - Możecie się zamknąć? Nie wiesz, jak się się zamknąć? Głupia jesteś, czy co? - powiedział wówczas tenisista. To jedynie maleńki wycinek ze skandalicznych zachowań tenisisty urodzonego w Moskwie.