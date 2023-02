Seria Sabalenki przerwana! Czegoś takiego nie było od ośmiu lat

Czeszka wygrała to spotkanie w znakomitym stylu, bo nie dość, że w drugim secie podniosła się po laniu z pierwszej partii, to jeszcze wytrzymała wojnę nerwów i wygrała tie breaka, to na dodatek w trzecim secie triumfowała 6:1, zupełnie dominując nad Białorusinką!