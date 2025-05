Niewiarygodna pomyłka tuż przed Roland Garros. Organizatorzy się nie popisali

Już za niespełna kilka dni na fanów światowego tenisa czeka nie lada uczta. 25 maja rozpocznie się bowiem główna runda długo wyczekiwanego turnieju wielkoszlemowego French Open. Dla Polaków to niezwykle ważna impreza, bowiem w roli obrończyni zeszłorocznego tytułu do zmagań na kortach popularnego turnieju wielkoszlemowego Roland Garros przystąpi Iga Świątek. Dla raszynianki będzie to niezwykle ciężkie wyzwanie, bowiem obecny sezon zdecydowanie nie układa się po jej myśli. Niemniej eksperci w żadnym wypadku nie przekreślają szans Polki, która ich zdaniem znajduje się w gronie faworytek do finalnego zwycięstwa.

