Nieudany rewanż Rosjanki, Ukrainka znów górą. Pojedynek z Igą Świątek coraz bliżej

Marta Kostiuk zameldowała się w ćwierćfinale WTA 1000 w Indian Wells. Ukrainka pokonała Anastazję Pawliuczenkową 6:4, 6:1. To jej drugie zwycięstwo z tą zawodniczką na przestrzeni ostatnich 10 dni. Wówczas 21-latka okazała się lepsza w ćwierćfinale WTA 500 w San Diego. O awans do najlepszej "4" Kostiuk powalczy z kolejną Rosjanką - Anastazją Potapową. Jeśli Marta poradzi sobie również z tą rywalką, to w półfinale może dojść do jej starcia z Igą Świątek.