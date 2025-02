Nieudany początek sezonu Djokovicia, potem kontuzja. Serb ogłasza, klamka zapadła

Novak Djoković ma za sobą nieudane Australian Open. Za takie bowiem należy uznać to, w którym Serb nie wygrał całego turnieju. Ten turniej był pierwszym, w którym Djoković współpracował z Andym Murrayem. Ich współpraca zdawała się owocować. Serb wraca do gry w turnieju ATP 500 w Katarze, gdzie postara się zdobyć tytuł w cyklu ATP. Według "The Times" panowie postanowili, że będą dalej współpracować - przynajmniej do Wimbledonu.