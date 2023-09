Nieudany początek, a potem popis. Magda Linette w kolejnej rundzie

Magda Linette przystępowała do turnieju WTA 250 w Guangzhou jako najwyżej rozstawiona tenisistka, ale jej ostatnie rezultaty nie napawały optymizmem. Po Wimbledonie wygrała zaledwie jeden mecz. W pierwszej rundzie w Kantonie los skojarzył ją z Jodie Burrage . Nasza zawodniczka mierzyła się już wcześniej w tym roku z Brytyjką . W czerwcu podczas zmagań w Nottingham górą była Burrage , zapobiegając polskiemu ćwierćfinałowi z Magdaleną Fręch .

Poznanianka przystępowała zatem do meczu podwójnie zmotywowana, z chęcią rewanżu na zawodniczce z Wielkiej Brytanii. Miała jej sprzyjać także nawierzchnia, bowiem tym razem do rywalizacji doszło na kortach twardych, a nie jak to miało miejsce w Nottingham - na trawie.