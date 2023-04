Nietypowy pojedynek w Stuttgarcie. Znane tenisistki zawalczyły poza kortem

W poniedziałek rozpoczął się turniej Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Najlepsze tenisistki świata w Niemczech walczyć będą nie tylko o dodatkowe punkty do rankingu WTA, ale również o nagrodę pieniężną i luksusowe auto. Dla zawodniczek udział w takich turnieju to niezwykle ogromna presja. Organizatorzy imprezy zabrali więc o to, by panie miały możliwość oczyszczenia umysłu przed ważnymi meczami. We wtorkowe popołudnie dwie dobrze znane kibicom zawodniczki wzięły udział w dość ciekawym pojedynku. Fotki szybko obiegły Internet.