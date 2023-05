Nietypowe sceny przed meczem Świątek. "Pies" dumnie wkroczył na kort

"Pies" na korcie. Nietypowa sytuacja przed meczem Igi Świątek

Kibice od razu zareagowali na wpis w mediach społecznościowych. Organizatorzy choć starali się w jakiś sposób urozmaicić rywalizację w Madrycie, jak się okazuje, nieco przesadzili. Pomysł w mechanicznym psem nie przypadł do gustu internautom. "Po co to? Już nie można normalnie piłek przynieść?", "Kompletnie niepotrzebne", "Nie wiem, dlaczego ludzie porównują to coś do psa. To w ogóle nie przypomina psa", "Przeraża mnie to", "Hahaha niedługo dzieci od podawania piłek też zostaną zastąpione przez roboty" - można przeczytać w komentarzach.