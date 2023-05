Nietypowa sprzeczka na korcie. Tenisistki nie mogły dojść do porozumienia

W kolejnych dniach najlepsze tenisistki z całego świata walczyć będą o triumf w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Choć rywalizacja ledwo co się rozpoczęła, na jednym z kortów doszło już do sporu między dwiema znanymi zawodniczkami. Na profilu Internazionali BNL d'Italia na Twitterze opublikowano nagranie, na którym ujawniono, o co sprzeczały się Maria Sakkari i Ons Jabeur.