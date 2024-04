Niestety, Polka odarta z marzeń. 1:6, 5:7, "ulubiona" faworytka zaskoczyła

Gdy Maja Chwalińska awansowała we wtorek go głównej drabinki mocno obsadzonego turnieju ITF W100 w Oeiras, powiało optymizmem. Pokonała wyżej notowaną rywalkę, ale też na kolejnym etapie, tak się wydawało, dobrze wylosowało. Bo choć trafiła na turniejową dwójką, Lucrezię Stefanini, to w dwóch ich bezpośrednich starciach w ostatnim czasie dwukrotnie lepsza była Polka. Tym razem to notowana w połowie drugiej setki rankingu Włoszka okazała się wyraźnie lepsza.