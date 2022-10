Niespotykany incydent na korcie. Sędzia musiała wezwać pomoc

Publiczność początkowo była zdezorientowana opóźnieniem gry i zamieszaniem wokół kortu. Dopiero po dłuższej chwili okazało się, że mecz między Czeszką Petrą Kvitovą a Amerykanką Bernardą Perą nie może się rozpocząć z kuriozalnego powodu. Na światowych kortach niespotykanego.

Stanowisko sędzi Mariji Cicak zajął rój pszczół. Owady nie miały zamiaru się stamtąd ruszać, a czas upływał. Zdecydowano się więc wezwać na pomoc profesjonalnego pszczelarza.

Ten pojawił się na obiekcie w stroju służbowym, czyli w kombinezonie ochronnym. Szczelnie zamaskowany poradził sobie z problemem, ale potrzebował na to aż 90 minut.

Petra Kvitova już w II rundzie. Czeka na nią Bianca Andreescu

Ostatecznie Kvitova wygrała spotkanie 6:3, 7:5 i awansowała do II rundy. W niej zmierzy się z Kanadyjką Biancą Andreescu.

W turnieju w Guadalajarze biorą udział dwie Polki - Magdalena Fręch i Magda Linette.

Relację live z meczu Linette z Madison Keys śledź w Interii. Początek - godz. 19.30.

