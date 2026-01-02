Niespodziewany ruch Sabalenki w Brisbane. Wkrótce zmiana w rankingu WTA
W 2025 roku Aryna Sabalenka była najlepsza na świecie - i to raczej nie podlegało dyskusji. Świadczy choćby o tym różnica punktowa, która na końcu dzieliła ją od drugiej w klasyfikacji Igi Świątek. Mimo że zawodniczka z Mińska podejmowała dość zaskakujące decyzje, zrezygnowała m.in. z turniejów rangi 1000.. Tym bardziej zaskakuje fakt, że już na starcie sezonu zdecydowała się dołożyć coś do swojego planu gier. Po trzech latach przerwy, co oznacza, że jej nazwisko pojawi się w kolejnym rankingu WTA.
W 2025 roku Aryna Sabalenka zostałą wybrana najlepszą tenisistką świata tak przez WTA, jak i ITF. Na starcie zmagań w Australii ma niemal 2,5 tys. punktów przewagi nad Igą Świątek i dość komfortową sytuację w zmaganiach o obronę pozycji liderki rankingu. Bo choć na tym kontynencie broni w styczniu niemal dwóch tysięcy punktów, to niemal zawsze czuła się tu znakomicie. A w Melbourne - w singlu - triumfowała w 2023 i 2024 roku, ostatnio zaś - grała w finale. Niewielu kibiców zapewne kojarzy fakt, że była też mistrzynią AO w deblu.
Tyle że to się zmieniło - unikała gry podwójnej, bo jednak łączenie obu tych specjalności na takim poziomie ogromnie eksploatuje organizm. Niektóre zawodniczki dają radę, jak choćby Jasmine Paolini, Włoszka jednak gra w innym stylu. A Coco Gauff już z tego zrezygnowała.
W 2025 roku Sabalenka rozegrała 75 spotkań o punkty, dodatkowo kilka pokazowych, zapewne dobrze płatnych. Trudno było się jednak spodziewać, że już na starcie sezonu pokusi się o kolejny sensacyjny "eksperyment".
Tym eksperymentem jest bowiem decyzja Sabalenki o rywalizacji w WTA 500 w Brisbane w grze podwójnej - wspólnie ze swoją przyjaciółką Paulą Badosą.
WTA 500 w Brisbane. Aryna Sabalenka połączy singla z deblem. Pierwszy raz od trzech lat
Turniej WTA 500 w Brisbane jest bowiem pierwszym w nowym sezonie tej rangi, ale też zaledwie jednym z dwóch w całym rocznym kalendarzu z powiększoną drabinką. Zwykle bowiem najwyżej notowane tenisistki muszą w takich rozegrać tylko cztery spotkania, by zdobyć tytuł. A w Brisbane, tak jak na przełomie marca i kwietnia w Charlestonie - aż pięć. I to w czasie zaledwie sześciu-siedmiu dni.
Stąd tak wielkie zdziwienie wywołało pojawienie się nazwiska 27-latki z Mińska w drabince... deblowej. Nie grała bowiem w grze podwójnej od... stycznia 2023 roku - wtedy, wspólnie z Lidziją Marozawą, swoją rodaczką, która mieszka w Warszawie, dotarły do półfinału WTA 500 w Adelajdzie. Już wtedy Aryna grała w debla sporadycznie, choć w 2021 roku - wspólnie z Elise Mertens - wygrała Australian Open.
Teraz sprawiła organizatorom WTA 500 w Brisbane sporą niespodziankę - połączyła bowiem siły ze swoją serdeczną przyjaciółką Paulą Badosą. Wspólnie występowały wiosną 2022 roku, zagrały wtedy w Miami, Stuttgarcie i Madrycie. A ich ostatnim wspólnym występem była przegrana 1:6, 4:6 w stolicy Hiszpanii z duetem... Coco Gauff/Jessica Pegula.
W Brisbane duet Badosa/Sabalenka zagra w pierwszej rundzie z parą Ludmiła Samsonowa/Shuai Zhang. A na kolejnym etapie rywalkami gwiazd może być para rozstawiona z numerem trzy: Cristina Bucsa/Ellin Perez.
Nawet jeśli Hiszpanka i Białorusinka przegrają pierwszy mecz, nazwisko liderki rankingu singlowego pojawi się w tym deblowym. Po dwóch latach przerwy. A w styczniu 2021 roku była nawet... jego liderką.