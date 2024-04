Po prawie miesiącu przerwy i po marcowych zmaganiach w Miami Open Aryna Sabalenka wróciła do gry. Już kilka dni temu pojawiła się w Stuttgarcie, by na spokojnie i na miejscu przygotować się do turnieju. Znalazła czas i na treningi na korcie, i na relaks w gronie przyjaciółek. Wolne chwile spędziła w towarzystwie Ons Jabeur i Pauli Badosy . Obie tenisistki są dla Białorusinki wsparciem. Zwłaszcza teraz, kiedy ta przeżywa żałobę po niespodziewanej śmierci byłego wieloletniego partnera.

Na krótko przed pierwszym meczem w Porsche Tennis Grand Prix wróciła do zarzuconych wcześniej kontaktów z dziennikarzami. Spotkała się z nimi na konferencji prasowej . I odpowiedziała na pytanie dotyczące tego, dlaczego wiele świetnych zawodniczek pochodzi akurat z Europy Wschodniej. "Myślę, że wszyscy wychowaliśmy się w trudnych warunkach, jesteśmy naprawdę twardymi ludźmi i wojownikami. Nie wiem, to jedyne wyjaśnienie jakie widzę" - oceniła.