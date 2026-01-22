Niespodziewany komunikat ws. Sabalenki. To już oficjalne

Aryna Sabalenka to jedna z najbardziej dominujących postaci współczesnego tenisa. To obecna liderka światowego rankingu WTA, czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych i zawodniczka, która w ostatnich sezonach nieustannie potwierdzała swoją klasę na największych scenach. Białorusinka doskonale odnajduje się w roli światowego numeru "jeden", godnie promuje swoją dyscyplinę także poza kortem.

Aryna Sabalenka ambasadorką Gucciego. Jest oficjalny komunikat domu mody

Od dłuższego czasu Sabalenka buduje mocną pozycję jako ambasadorka globalnych marek. Niedawno świat obiegła informacja o nawiązaniu przez nią współpracy z linią lotniczą Emirates. W ramach tej umowy tenisistka została pierwszym indywidualnym ambasadorem tenisa w historii firmy, a w ramach promocji odsłoniła specjalny samolot Airbus A380 z tenisową grafiką inspirowaną czterema turniejami wielkoszlemowymi, które Emirates wspiera jako oficjalna linia lotnicza.

Teraz Sabalenka dodała do swojego CV kolejny prestiżowy kontrakt - została ambasadorką włoskiego domu mody Gucci. Informację tę potwierdzono w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. "Witamy w rodzinie Gucci, Aryna" - przekazano.

Rozwiń

Aryna Sabalenka od dawna pokazuje, że świat mody jest jej bardzo bliski. Poza kortem chętnie sięga po luksusowe dodatki, a w jej mediach społecznościowych regularnie pojawiają się zdjęcia z ekskluzywnymi torebkami od topowych domów mody. Tenisistka nie ukrywa, że traktuje modę jako formę wyrażania siebie i sposób na odreagowanie sportowych emocji po wymagających turniejach.

Liderka światowego rankingu coraz śmielej zaznacza też swoją obecność na modowych wydarzeniach - bywa zapraszana na prestiżowe pokazy mody, gdzie zasiada w pierwszych rzędach obok gwiazd świata filmu, muzyki i biznesu. Jej styl, łączący sportową pewność siebie z elegancją i nowoczesnością, jest często komentowany przez zagraniczne media lifestyle'owe. Zawodniczka chętnie eksperymentuje z fasonami, nie boi się odważnych stylizacji i udowadnia, że tenisistka może być jednocześnie ikoną stylu. Nic więc dziwnego, że dołączyła do grona ambasadorów Gucciego. Warto jednak zaznaczyć, że Białorusinka nie jest jedyną postacią ze świata tenisa, która dostąpiła tego zaszczytu. Ambasadorem tego domu mody jest bowiem równieżJannik Sinner.

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej © 2026 Associated Press