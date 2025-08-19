Niespodziewany atak na Hurkacza. Historyczna zmiana na horyzoncie, koniec dominacji

Problemy zdrowotne Huberta Hurkacza to temat, który ciągnie się za nim od Wimbledonu 2024. Wówczas doznał urazu kolana, który wykluczył go m.in. z igrzysk olimpijskich w Paryżu. W 2025 roku wrocławianin, co rusz borykał się z kolejnymi problemami. Nie zagrał m.in. w Wimbledonie i nie wystąpi także w nadchodzącym US Open. Ostatni raz na korcie obserwowaliśmy go 11 czerwca podczas turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch. Pokonał Roberto Bautistę Aguta w pierwszej rundzie i... kolejny mecz oddał walkowerem ze względu na kontuzję. Na początku lipca poinformował, że przeszedł artroskopię kolana.

Obecnie dla Hurkacza najważniejszy jest powrót do pełnego zdrowia. Aczkolwiek później czeka go walka na kortach o odbudowanie swojego rankingu. W poniedziałkowym zestawieniu ATP znalazł się na 67. miejscu. Ostatni raz tak nisko plasował się w marcu 2019 roku!

Tak wygląda ranking ATP ATP materiały prasowe

Historyczna zmiana na horyzoncie, koniec dominacji

Hurkacz od 2018 roku stale piął się w rankingu. Nieco ponad rok temu był szóstą rakietą świata i niewiele wskazywało, że w najbliższym czasie wypadnie poza ścisłą czołówkę. Wrocławianin w marcu 2018 został pierwszą rakietą naszego kraju. Wówczas wyprzedził Jerzego Janowicza i od tamtej pory dzierżył miano numeru jeden.

Najdłużej za jego plecami znajdował się Kamil Majchrzak, który zbliżył się do niego na odległość 94 punktów. Piotrkowianin jest obecnie 78. rakietą świata, a już za kilka dni może wyprzedzić Hurkacza. Stanie się tak pod jednym warunkiem. Musi dotrzeć do finału turnieju w Winston-Salem. 29-latek bardzo dobrze rozpoczął zmagania w USA. W pierwszej rundzie rozprawił się z Nicolasem Jarrym (7:6, 6:4), a w kolejnym meczu pokonał Nuno Borgesa (6:1, 6:3). Teraz przed nim mecz 1/8 finału z Sebastianem Kordą.

Droga do finału jest więc jeszcze daleka. Żeby się z nim znaleźć, musi pokonać nie tylko Kordę, ale jeszcze dwóch przeciwników w ćwierćfinale i półfinale. Nawet jeśli nie uda mu się ta sztuka, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że po US Open dojdzie do historycznej zmiany.

Hurkacz wycofał się z US Open Foto Olimpik AFP

Hubert Hurkacz nie jest obecnie notowany w rankingu ATP w deblu STEVE CHRISTO / AFP AFP

Kamil Majchrzak East News East News

Finał: Jannika Sinner - Carlos Alcaraz. SKRÓT. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport