Niespodziewanie pokonała Igę Świątek, zdobyła Warszawę. Teraz kończy karierę

"Po 15 latach rywalizacji na najwyższym poziomie - i ponad 25 latach poświęcenia niemal każdej sekundy mojego życia temu sportowi - czuję, że jestem gotowa zamknąć rozdział i rozpocząć nowy [...] Mój 14. z rzędu udział w Rolandzie Garrosie i ostatni. Więc do całej mojej tenisowej rodziny, która tam będzie, dołączmy: spotkajmy się ostatni raz, by wspólnie marzyć i walczyć raz jeszcze" - napisała w piątkowy poranek Caroline Garcia , zamieszczając na Instagramie post łączony z oficjalnym kontem French Open.

Bilans jej meczów z Igą Świątek jest dla Francuzki dość brutalny: 1-6. Drobnym plusem jest przynajmniej to, że trzy z tych konfrontacji trwały po trzy sety. Polka zawsze wypowiadała się dla niej z uznaniem. Tak też było po marcowym starciu w Miami. - Na pewno w pewnym sensie czułam, że mam kontrolę, ale wiedziałam, że nie mogę zwolnić, bo w przeszłości rozegrałam z Caro wiele wyrównanych meczów. Nie można było oczekiwać, że samo się wygra . Cieszę się, że byłam solidna od początku do końca - mówiła wtedy.

Iga Świątek - Caroline Garcia 6:1. Oto rozpiska ich meczów

Historia ich rywalizacji zaczęło się jeszcze w 2019 roku w Cincinnati. Raszynianka wygrała wtedy na początkowym etapie turnieju 7:6, 6:1. Drugi etap zapisały dopiero w lipcu 2022 roku i był to właśnie jedyny triumf Garcii (6:1, 1:6, 6:4). Co istotne, stało się to w ćwierćfinale imprezy WTA 250 na mączce w Warszawie. Przypomnijmy, że były to pierwsze takie zawody w naszej stolicy w historii. Rok później odbyła się jeszcze druga edycja, która okazała się ostatnią.