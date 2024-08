Niespodziewane wieści od Rafaela Nadala. Mówi "pas", to ostateczna decyzja

Podczas gdy w Paryżu trwają jeszcze XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu , myśli większości tenisistów krążą już wokół ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego, US Open. Dwa lata temu wiele powodów do radości dostarczyła nam Iga Świątek , która w finale pokonała Ons Jabeur i zdobyła pierwsze tak prestiżowe trofeum na amerykańskiej ziemi. Już wkrótce liderka światowego rankingu powalczy o kolejny wielkoszlemowy tytuł na nowojorskich kortach. Z gry natomiast niespodziewanie wycofał się jej wielki idol, Rafael Nadal .

Rafael Nadal wycofał się z US Open. "Nie będę w stanie dać z siebie stu procent"

"Cześć wszystkim. Piszę, aby przekazać, że podjąłem decyzję o opuszczeniu tegorocznej edycji US Open - turnieju, z którym mam tak wiele wspaniałych wspomnień. Będę tęsknił za tymi ekscytującymi i wyjątkowymi nocnymi sesjami w Nowym Jorku na Arthur Ashe Stadium, ale nie wydaje mi się, bym tym razem mógł dać z siebie sto procent" - przekazał w środę późnym wieczorem za pośrednictwem mediów społecznościowych, przy okazji informując, że po raz kolejny na korcie zobaczymy go dopiero podczas turnieju Laver Cup w Berlinie.

Dla Rafaela Nadala wycofanie się z US Open z pewnością nie było łatwą decyzją. Na nowojorskich kortach hiszpański gwiazdor zdobywał cztery trofea wielkoszlemowe w grze pojedynczej. Ostatnie z nich do kolekcji "Rafy" trafiło w 2019 roku, kiedy to pokonał on w finale Daniiła Miedwiediewa po pięciosetowej batalii 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.