Triumf Emmy Raducanu w US Open w 2021 roku nadszedł kompletnie niespodziewanie. Brytyjka w przeciągu tygodnia na dobrą sprawę z mało rozpoznawalnej zawodniczki zyskała status młodej gwiazdy, a to zobowiązuje do dalszych sukcesów i ciągłego rozwoju. Zastopowały go nieco kontuzje, przez które musiała poddać się operacji nadgarstków. W ostatnich miesiącach zalicza jednak ciągły wzrost pozycji w rankingu WTA.

US Open 2024. Emma Raducanu zdecydowała. Brytyjka dołączy do Igi Świątek

Raducanu wielkie nadzieje wiązała z Wimbledonem, ale odpadła już w 1/8 z jedną z największych rewelacji turnieju - Lulu Sun. US Open może stanowić znakomitą okazję do przypomnienia o sobie. W końcu 72. zawodniczka rankingu wie, jak wygrywać w Nowym Jorku.

W tym roku turniej zyskał jeszcze na znaczeniu - przemianowano go z rozgrywek WTA 250, na WTA 500. Co za tym idzie, do "podniesienia z kortu", będą większe pieniądze, a do zgarnięcia będzie aż 500 punktów do rankingu. Przed dwoma laty Raducano dotarła w Seulu do półfinału, w któym przegrała z Jeleną Ostapenko.