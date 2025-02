Niespodziewane słowa Linette po zwycięstwie z Fręch. Mówi o dużej zmianie

Magda Linette napisała urodzinowy post

Na instagramowym profilu Magdy Linette pojawił się post, w którym opisała swoje doświadczenia ostatnich lat. To wszystko z okazji 33. urodzin, które obchodzi zaledwie dzień po zwycięstwie nad Magdaleną Fręch. Postanowiła opowiedzieć, co zmieniło się w niej w ostatnim czasie.

Magda Linette o zmianie, jaka w niej nastąpiła

"Pokazały, że spokój to nie słabość. Że odpoczynek jest tak samo ważny jak praca, a prawdziwa siła to umiejętność odpuszczania tego, co nam nie służy. Że często mniej znaczy więcej. Że nie trzeba gonić, żeby dojść tam, gdzie się chce" - podkreśliła i dodała, że choć się zmieniła, to wciąż pozostaje "tą samą Magdą" z tą różnicą, że inaczej na siebie patrzy - w o wiele bardziej pozytywnym świetle.