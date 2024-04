Niespodziewana przewaga Ukrainki. Pogromczyni Świątek musi nadrobić zaległości

Associated Press / © 2024 Associated Press

Ukrainka odjedzie Porsche? Ma jedną przewagę nad Rybakiną

Już wiadomo, że reprezentująca Kazachstan Rybakina... nie ma prawa jazdy . I dla niej ta nagroda będzie mobilizacją, by w końcu się za to zabrać, o czym zresztą zapewniała tuż po meczu ze Świątek.

W tym akurat aspekcie Kostiuk ma przewagę, bo zapytana o swoje prawo jazdy potwierdziła, że takie uprawnienia posiada. Czy zatem będzie jej dane wprowadzić do garażu nowy samochód? Nie będzie o to łatwo, bo Rybakina wydaje się w znacznie lepszej formie, niż Ukrainka. Ale Kostiuk nie ma niczego do stracenia i na pewno rzuci wszystkie siły do walki. I wtedy może być ciekawie.